新竹一名男子因不滿前妻要求更改孩子姓氏，前年11月在宜蘭某親水公園，當眾拉扯前妻頭髮及踩腳，回到民宿後又賞對方巴掌、掐脖子狂毆，事後傳訊息「要看看自己的影片嗎」勒索金錢，法官依傷害罪、恐嚇危害安全罪各判拘役20日，合併為30日，可易科罰金。

判決書指出，男子前年11月在家中因爭執，徒手朝前妻打巴掌，導致對方左臉紅腫，隔天到宜蘭親水公園遊玩時，又因小孩更改姓氏問題發生口角，他拉扯前妻頭髮及踩腳，晚上時在民宿內毆打前妻頭部、打巴掌及掐脖子，前妻後來搬離住處，男子又不滿對方還有物品未搬走，竟傳訊息威脅對方。

男子傳訊息給前妻「要看看自己的影片嗎」、「傳了我就考慮影片不外傳，今天沒傳，你應該會看到一堆分享」就此向對方威脅4萬5千元，還說「只傳3也不夠45000是加利」、「越快越好啊」、「想斷盡快」，還傳郵局存摺首頁相片給對方，遭對方提告恐嚇。

法官審酌雙方對話紀錄、女方傷勢照片等證據後，認定男子恐嚇威脅事實明確，考量男子坦承犯行，女方傷勢非重，且男子高中肄業後待業中，經濟支出由家人幫忙，與女方育有1名未成年子女，依傷害罪判拘役20日，恐嚇危害安全罪判拘役20日，合併執行30日，可易科罰金。

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