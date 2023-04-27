本月26日澎湖發生一起多名觀光客因行車糾紛毆打在地人衝突事件，由於已經非首次在澎湖發生類似暴力事件，而涉嫌毆打民眾的6名觀光客因手段兇殘，事後也當場遭警方逮捕，未料卻引起在地人群情激憤，一度包圍在派出所外要求這群觀光客出來面對。對此澎湖縣長陳光復也怒發聲表示，譴責暴力，澎湖不歡迎暴力份子

陳光復在臉書上表示，強力譴責暴力事件，澎湖是非常美的島嶼，除了絕美的風景，更有著熱情善良的鄉親，澎湖歡迎大家來玩，但我們嚴正拒絕暴力事件的發生，更不歡迎暴力份子。謝謝縣警局第一時間將嫌犯逮捕，也請縣警局確實偵訊勿枉勿縱。

陳光復在臉書上發聲表示，譴責暴力，不歡迎暴力份子。(翻攝陳光復臉書)

這起觀光客暴力事件已非澎湖首次，從曝光影片中可見，澎湖在地人洪男遭一群觀光客從副駕駛座拖到路上毆打、踹踢，甚至還看到穿紅色衣服男子持安全帽，就對著紅男猛K爆打，甚至還有男子將洪男一路拖到路邊，紅衣男還持續拿安全帽狂K，後來看見洪男趁隙逃出，但觀光客也迅速追了上去。

洪姓男子遭觀光客無情毆打後，澎湖在地鄉親也看不過去，就見影片中1名男子持著鐵棍，就在派出所前大聲直呼「出來」，而一旁3名員警也趕緊將男子攔住，並且告訴男子案件已經在處理，希望他能冷靜一點。

鄉親還表示，每到觀光季節，外來的遊客「侵門踏戶」欺負澎湖人，許多無辜善良的鄉親被打，離島的治安持續惡化。

對此，馬公警分局長黃政龍表示，全案警方一定依法嚴辦，施暴者已移送澎湖地檢署偵辦，也呼籲澎湖鄉親勿在網路群組上糾眾聲討，此等作為可能有觸法之虞。該案警方已依法究辦，也請澎湖鄉親保持理性。