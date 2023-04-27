《證交所》聯策科技送件申請上市 08:082023/04/27 時報資訊 莊丙農 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 聯策科技(6658)向台灣證券交易所送件申請股票上市，為今年度第3家國內公司申請股票上市。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 聯策科技實收資本額3億元，主要產品為視覺自動化、應用、智慧製造，以及濕製程設備、材料、生產設備，2022年稅前淨利1.8億元，每股稅後盈餘3.97元。 聯策 申請股票上市 立院視察證交所 證交所：拓展四新策略 五一勞動節 台股休市一天 #聯策科技 #申請股票上市 #證交所 #送件申請 #66 也許您會感興趣 推薦閱讀 證交所擬配息2.7元 連六年配股 21:222023/04/25 財經 《證交所》新光標普電動車ETF 4月18日掛牌上市 10:572023/04/15 財經 《證交所》「台灣碳權交易所」今年中完成設立 07:482023/04/21 財經 廷鑫去年財報延遲重新公告 證交所開罰3萬元 19:272023/04/14 財經 淡北道路重新招標 為吸引廠商預算增至66億 10:142023/04/25 生活 《證交所》泰山開完重訊 證交所重罰250萬元違約金 07:482023/04/26 財經 《證交所》復華美國標普500成長ETF 4月26日掛牌上市 08:382023/04/25 財經 《證交所》提升新創公司 創新板5月納入加權指數及成分股 14:282023/04/17 財經 5566出道遭嗆「雜牌軍」 王少偉吐翻紅心酸 12:562023/04/25 娛樂 證交所積極參與新創生態圈交流 力助創新企業上市 20:272023/04/14 財經 回溫！日本3月國際旅客數達疫情前66％ 台人第2多 18:252023/04/19 國際 永續發展行動方案宣導 證交所助企業減碳轉型 16:042023/04/24 財經 倚天酷碁創新板掛牌 證交所董事會通過 19:232023/04/25 財經 傳凱基證欲併群益證股價先漲 證交所查有無內線炒作 14:192023/04/19 財經 軍工股驚驚漲又被盯上！和成、雷虎、寶一等25檔列注意股 18:502023/04/18 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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