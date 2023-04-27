陳姓男子去年向女網紅提議每月包養4萬元，換做愛4至5次，以先付2萬元「定金」為由騙對方見面，陳一見面就對她上下其手，卻遲遲不付錢，她要求「給錢才給摸」，陳卻雙手一攤說忘了帶提款卡，無法領錢，下次再約，女子驚覺陳是「假闊佬」，被陳「騙摸」，憤而提告。台北地檢署依《刑法》詐欺得利、強制猥褻罪起訴陳男。

起訴指出，陳男去年11月11日凌晨，看到女網紅在網路聊天室發文求包養，明知自己並無金錢包養女性意願，竟意想天開想免費「騙砲」，即與對方攀談，取得對方聯絡方式後，傳訊給對方願以每月4萬元包養她，條件是每月要發生4、5次性關係，當天見面可先支付2萬元包養費用，希望她馬上提供性服務。

陳男在對方同意後，趕在當天凌晨2時開車接她，先將車子暫停路邊後，猴急的用手撫摸她左大腿4、5下，再將手伸進她短裙內隔著內褲撫摸下體。

女子見陳男遲遲不拿出說好的2萬元，直接推開陳男的手，並說「等到了旅館，你給了我2萬元再說」，陳男才罷手，並開車到汽車旅館。陳到旅館附近後，說他身上錢不夠，下車進入超商領錢，但不久即返回車上，表示沒有帶提款卡，無法領錢，下次再約。

雙方因此不歡而散，事後女子認為是被陳男佯以包養名義欺騙，平白摸她大腿、下體，向中山分局報案，警方依詐欺、性騷擾罪將陳男送辦。

檢察官調查後認為，陳男是佯以包養名義，讓被害人誤認而未反抗，顯見被害人是壓抑性自主決定權，已屬《刑法》妨害性自主罪之「其他違反其意願之方法」，並非單純「乘人不及抗拒」，不符《性騷擾防治法》性騷擾罪構成要件，而改依刑度更重的《刑法》強制猥褻罪起訴陳男。