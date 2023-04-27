性學博士許藍方表示，一名女子和男友性愛結束後想接著第二次，但男友很難再達到高潮，她建議女子2個方式，如自慰、請男友用情趣用品或手幫忙再次達到高潮，同時她也解釋，男性第一次射精後，又接著再射第二次，是少數男性在興奮的狀態下才能辦到，需視個人情況而定。

許藍方近日於YouTube頻道《許藍方博士 Dr. Gracie》指出，一名女子和男友做愛結束後，還想接著第二次，但男友只有抽動，沒有達到高潮，詢問「想要第二次為什麼男友不行？」

許藍方表示，女生高潮是可以很多次的，這也代表女子很享受第一次性愛過程，才會想要第二次，但男生第一次射精結束，本來就很難在短時間內再射第二次。她建議女子2個方式，第一是自慰、第二是請男友可以幫忙，不限使用情趣用品或是手，只要能達到高潮就可以。

許藍方說，少部分男性在很興奮的狀態下，是可以射完第一次，又接著第二次，但這需視個人而定，沒有所謂正常或不正常，因每個人的狀況本來就不一樣。

影片上線後，引發男網友回應，「男生最想聽到的是『我想要』；男生最怕聽到的是『我還想要』」、「男生在20多歲左右比較容易可以有第二次，現在30多歲了就要看狀況了」、「我到25歲前都可以瞬間第二次，現在可能要等一個小時以上哈」、「只有累死的牛，没有耕壞的田」。