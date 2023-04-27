38歲孫姓女子24日氣憤的拿著超速罰單到警局，表示自己的機車已很久沒用卻收到罰單，經查才發現原來孫女的車牌遭到31歲賴姓男子竊走。25日警方循線在一處工地找到留著一頭時髦橘髮的賴男，盤查身分時，發現賴男與資料中的男人眼神不同，因為照片裡的另位賴男有著一雙「鬥雞眼」，賴男才坦承自己是酒駕通緝犯，因需要用車才會偷車牌，而且謊報胞弟身分。警依竊盜罪及不能安全駕駛通緝送辦。

孫女拿著違停罰單到警局表示，自己許久未使用的機車竟然收到超速罰單，經查才發現車牌所註記的機車與照片中不符，原來車牌已被賴男竊走。

警循線查找，發現掛上孫女車牌的車子出入一處工地，警方到場埋伏，直到竊車牌的橘髮賴男出現，員警隨即上前盤查。

一開始賴男還表示車子是跟朋友借的，自己的車子壞掉，後來才坦承自己有偷車牌，在警方盤查身分時，發現照片與本人不符，賴男還不停強調「金價港款阿！」警方才忍不住揭穿賴男，表示照片中的男人有「鬥雞眼」，賴男才坦承自己是報弟弟的身分。

經查，賴男因酒駕通緝遭到吊銷車牌，但因為上班需要用車，才會在某處地下室偷走孫女的機車車牌，且自己是酒駕通緝犯。警方依竊盜罪及不能安全駕駛通緝將賴男送辦。