肝臟除了是人體的排毒工廠，也負責調節新陳代謝和分泌，營養師程涵宇提醒，「肝真的要好好顧」，並列出4大護肝飲食秘訣，可以降低肝癌風險、抗發炎、抗脂肪肝及調整肝指數。

程涵宇在臉書發文指出，肝臟能夠把藥物、致癌物、食品添加物、環境汙染物等原本不屬於身體組成成分的外來物質轉化為無毒；掌握4大護肝飲食，就能輕鬆照顧肝臟健康。

首先是「降低肝癌風險」，程涵宇指出，每天多吃100克蔬菜，肝癌風險就可以降低8％；大蒜富含具有抗氧化和抗發炎植化素，每周食用生大蒜超過7次的男性，患脂肪肝的風險最高可降低29％，生大蒜的攝入量與降低患肝癌的風險有關。另外，有研究指出，喝咖啡可以降低肝病發病率，包括纖維化、肝硬化和癌症；綠茶可抗氧化，喝綠茶可能有預防肝癌作用。

第二「護肝抗發炎」，人蔘具有抗氧化特性，可以減少病毒、毒素和酒精造成的損害；薑黃可降低脂肪肝和肝臟發炎機率；巧克力的可可有助脂肪肝患者增加抗氧化活性。

再來是「調整肝指數、降GOT」（GOT、GPT正常值在40U／L以下），豆類含有複合式的碳水化合物、蛋白質、膳食纖維及礦物質，多吃豆類搭配低熱量飲食幫助降GOT；生薑具抗氧化作用，也可幫助降GOT、GPT；益生元纖維是一組不易消化的碳水化合物，存在於大蒜、蘆筍、韭菜、菊苣根和洋蔥中，可改善GOT、GPT及胰島素阻抗。

最後是「抗脂肪肝」，好的油脂很重要，特級初榨橄欖油可減少脂肪肝、肝細胞腫脹、纖維化和防止脂肪過氧化；多吃含有Omega-3的魚也可改善脂肪肝。

程涵宇提醒，平時減少攝取飽和脂肪像是肥肉、奶油、紅肉，以及鈉含量高的香腸、火腿等加工肉，避免喝含糖飲料及飲酒，都能遠離肝病。

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