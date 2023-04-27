小編今（27）日精選5件不可不知的國內外財經大事。政府打炒房打出不少區域新高房價！根據591實價登錄調查，今年第一季全台有九個行政區房價年漲幅超過一成，台中市東區房價年漲幅更高達36％，每坪站上3字頭；新竹香山、新北八里、台南安南等區房價年漲幅也都超過2成，房價沒有最貴、只有更貴。

【1】打炒房…打出區域新高價

即使房市在升息、政策打炒房下急凍，卻難以撼動短期房價，不少區域甚至衝上歷史新高。業者指出，在一片冷風中，不少都會核心的蛋黃區房價雖漲幅收歛、漲勢不再，不過外圍的蛋白區，在資金外溢、比價效應下，房價仍逆勢創高。

【2】聯電首季優於預期 車用晶片蓄勢大發

晶圓代工大廠聯電受到晶圓出貨減少及產能利用率下降，今年首季營收降至542.09億元、低於預期，但業外收益明顯增加抵消匯兌損失，每股稅後純益（EPS）1.31元優於預期。展望第二季，聯電車用及工業用訂單維持高檔，預期晶圓出貨及銷售價格均持平，亦無外界推測的降價搶單情況，下半年看來會呈現和緩復甦。

【3】熱錢落跑 台幣匯價連八貶

美國銀行業系統風險擔憂再起，美股收黑使得市場避險情緒增溫，26日外資持續從台股提款並匯出，熱錢落跑逾8億美元，造成新台幣對美元匯率開盤即貶破30.7元，午後貶勢進一步擴大，終場收30.725元，貶值4.5分，連續八個交易日收挫，並創逾一個半月新低，總成交量13.88億美元。

【4】兩岸貿易角力… 陸委會：不希望終止ECFA

針對陸方可能暫停ECFA等議題，陸委會主委邱太三26日於立法院內政委員會指出，陸方於WTO申訴2,455項產品遭台灣貿易壁壘的調查，與ECFA無直接關係。邱太三強調，不希望因終止ECFA，造成兩岸相關業者損失及傷害兩岸經貿關係。

【5】美衰退將至 專家：趁利空進場

美國聯準會（Fed）鷹式升息打通膨後，華爾街對經濟衰退逼近的焦慮就沒停過，但分析師仍鼓勵投資人勇於出手買股。理由是即便衰退成真，也不會如預期那麼糟，加上市場大致消化衰退隱憂，投資人重新擁抱風險資產有理。