周三收盤，道瓊指數跌228.96點或0.68%，收33,301.87點。標普500指數跌15.64點或0.38%，收4,055.99點。那斯達克指數漲55.19點或0.47%，收11,854.35點。費城半導體指數漲16.71點或0.57%，收2,922.99點。

標普500指數11大類股中，僅科技股上漲，終場收漲1.7%，盤中最高曾勁揚2.8%。

微軟大漲7.24%，為科技股和那斯達克指數帶來最大的提振。

第一共和銀行（First Republic Bank）股價崩跌29.8%，在證實首季存款暴跌後，股價連續第2日創下歷史新低。投資人對於周三早上的報導感到擔憂，媒體稱美國政府無意為該銀行的援助操刀。受此打擊，標普500金融股跌0.96%，銀行股分項指數下挫1.4%。

道瓊運輸股重挫3.6%，創下2022年5月來最大的兩日跌幅。周三發布的資本財數據意外疲弱，以及周二優比速（UPS）發布的業績令人失望，經濟可能陷入衰退的恐慌使該板塊受到重創。

3月份主要的美國製資本財新訂單跌幅超出預期，且出貨量下滑，意味著企業設備支出仍可能拖累美國第一季經濟增長表現。

不過，Alphabet和微軟周二盤後發布的業績意外好，市場對於本財報季的看法變得較為樂觀一些，分析師目前預期標普500指數成分股第一季獲利縮水3.2%，而前一日則預期會下滑3.9%。

根據Refinitiv IBES數據，在截至周三上午已經公布季報的163家標普500指數成分股中，有79.8%的公司業績超出分析師預期，高於長期平均值66%。

紐約證券交易所下跌與上漲股數比為2.07：1。標普500指數有5檔創下52周新高、11檔創新低。美國交易所成交量總計為110.6億股，過去20日均量為104億股。