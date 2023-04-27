「元大ESG高股息N」篩選ESG表現以及財務指標、現金股利殖利率後，選出20檔個股的「特選ESG高股息報酬指數」，是一檔網羅優質高股息標的的ETN。指數成分股每年都會定期審查，淘汰配息差的公司、納入配息更好的企業。台灣企業努力經營加上精心設計的選股策略，讓ESG高股息指數回測5年的平均現金殖利率高達5.4％。

目前成分股最新年度的配息政策，其中，權重最高的聯電、聯發科等標的，分別享有6.8％及9.7％的現金股利率，前十大成分股的現金股利率從4.4％～9.7％不等，另外，像聯詠(3034)也有9％的現金殖利率。

「元大ESG高股息N」可以解決一般投資人資金較少，無法同時購買多檔股票，或是沒有時間追蹤、研究數百間上市公司的股利政策的困擾。透過指數的選股策略及追蹤標的指數報酬，將資金投資於精心挑選的20檔ESG高股息公司，又可以達到分散風險的效果。