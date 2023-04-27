范．克萊本、舒伯特及仙台三大國際鋼琴大賽金牌得主、烏克蘭鋼琴家霍洛登科再度來台，預計演奏作曲家普羅高菲夫、舒伯特等人作品，今晚起在台北、台南巡演。

音樂會首先呈現俄國作曲家普羅高菲夫具新古典主義風格的《四首鋼琴小品，作品 32》，作品中簡潔清晰的旋律設計，經常是與單純明朗的和聲融合在一起，除了應用俄羅斯的民間音樂，還使用音程大跳與半音相互交替的特有抒情性旋律表達。第二首演出舒伯特繼承古典樂派傳統，充滿浪漫氣息和幻想詩意的《降 E 大調第七號鋼琴奏鳴曲，D.568》，第三首演出舒伯特後期的作品《三首鋼琴小品，D. 946》，呈現種種調性與情緒的轉折變換。最後演奏普羅高菲夫《降 B 大調第七號鋼琴奏鳴曲，作品 83》，整首作品除了充滿實驗性作曲與演奏技法，旋律中充滿明顯衝突性。

1922 年俄國與周邊國家成立蘇維埃社會主義共和國聯邦(蘇聯)，1930 年史達林發起肅反運動，幾年下來有百萬人在鬥爭中遭到迫害，普羅高菲夫在此期間創作的樂曲深受社會氛圍影響；1939 年普羅高菲夫的指揮家好友遭到蘇聯祕密警察逮捕，隨後在1940年初被槍決，他將壓抑住的悲憤與真實的情感投射在第七號鋼琴奏鳴曲中。

主辦單位表示，這次是鋼琴家霍洛登科第二次訪台舉行鋼琴獨奏會巡演，透過他完美的詮釋、精湛的技巧及別具巧思的曲目安排，將呈現兩場豐富精彩且令人感動的音樂饗宴，期盼愛樂者蒞臨。

霍洛登科在台獨奏會將於4月27日在台北國家音樂廳、4月29日於台南文化中心演藝廳登場。