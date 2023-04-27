澎湃新聞27 日報導，五一假期未到，大陸各地旅店價格一路狂飆。各地旅遊城市熱門景點附近旅店價格，較平常高出2-3倍到5倍。青島更出現漲幅達到7.4倍。從平日87元（人民幣，下同），漲到預訂4月30日同款房型要價648元。

澎湃新聞報導，根據某平台綜合訂單分析，重慶、西安、長沙、成都、武漢、青島、南京、北京、上海、杭州，已成為目前大陸國內熱度最高的十大目的地城市。據此，搜索這十大旅遊熱門城市部分連鎖旅店的價格，並將4月19日與五一假期中特定某天的價格進行對比。

結果發現，不論是以如家、漢庭為代表的快捷連鎖旅店，還是亞朵、萬豪為代表的高端連鎖旅店，其價格較目前均有較大幅度上漲。其中達到日常價位三倍、四倍的旅店不在少數。像南京全季旅店新街口店，4月19日的大床房價格為437元，4月30日時則暴漲至1371元。

澎湃新聞報導，主打「平價」的布丁旅店，五一假期同樣迎來價格翻倍增長。查詢青島、南京兩家布丁旅店的價格發現：五一假日前後價格漲幅達到5.3倍，甚至7.4倍。以青島棧橋中山路店為例，4月19日一晚特價單人間的價格為87元，4月30日同款房型價格為648元。

多個預訂平台的數據顯示，此次旅店漲價確與五一假期息息相關。以重慶JW萬豪旅店為例，假期前其高級大床房價格平均為1191元／晚，而五一期間價格便升至2983元／晚。但五一假期結束後，相關房型價格重新回到八九百元一晚，並在此後保持這個水準。

澎湃新聞隨機致電兩家旅店詢問「為何五一期間會出現價格猛漲的情況？」南京全季旅店新街口店工作人員稱，五一期間旅店行業價格集體上漲，旅遊景點附近旅店價格高於平時的現象較為普遍。該工作人員笑稱，自己也認為這次價格漲得有點高。

重慶JW萬豪旅店工作人員則表示，旅店價格上漲與節假日有關，五一假期大床房最便宜的價格為2884元，旅店目前房間還未訂滿。

澎湃新聞報導，發生上述「旅店刺客」現象並不罕見，類似情況在大陸旅遊旺季時有發生。政府和相關部門應該採取措施，加強對旅遊市場的監管和管理。消費者應做到理性消費。