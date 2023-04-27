女星「向太」陳嵐早年從台灣到香港工作，年僅23歲就嫁給香港演員向華強，之後她成為丈夫在事業上的得力助手，使得向家在香港演藝圈有著舉足輕重的地位，向太也有了「富婆」形象，而經常於社群平台分享生活的向太，與老公向華強定居杭州，近日她發出搭乘私人飛機的影片，也首次公開機內豪華內部裝潢。

向太日前在小紅書分享她與向華強出發飛往杭州的影片，當中可見夫妻倆身旁還跟著一位女助理，上飛機後除發現機內裝潢相當奢華，至少有六個舒適且寬敞的沙發式座椅外，隨即有兩位正妹空姐為夫妻倆一對一專人服務，且與向太對話時空姐還特別蹲下來聽，期間內向華強還與孫子視訊，還可隱約聽見郭碧婷哄兒子向爺爺奶奶打招呼的聲音；而兩人中間的方桌上擺有粉色鮮花，還有甜品美食逐一上桌供兩人品嘗，更贈送一張漫畫版全家福照片。

夫妻倆上機後有2位空姐貼身服務，與向太對話時空姐還蹲下來聆聽。（圖／翻攝自微博）

此外，飛機抵達杭州後，有兩名空姐迎接夫妻倆下機，接著便有專車前來接送他們，如此奢華且尊榮級的服務，讓網友推估這趟私人飛機往返費用大約花數十萬人民幣（約超過百萬台幣）然而，也有人發現，向太片中所穿的碎花連身裙，購物平台上的同款售價僅168元人民幣（約台幣755元），讓她直呼「向太已不需透過衣飾證明自己的身分地位」。

事實上，向太婚後重心都放在家庭，但卻會透過社群平台分享「富婆日常」，先前她也曾公開香港豪宅Home Tour，各種古董玉器裝飾，還有價格不斐的字畫，更衣室一面牆的櫃上擺滿破百萬元精品包，讓網友看了不禁讚嘆「感謝向太讓我知道什麼是豪門」。