美國眾議院19日舉行台海兵棋推演，稱解放軍80艘海軍船隻被擊沉，同時將有8萬解放軍部隊登陸台灣。退役陸軍少將、桃園市議員于北辰分析道，登陸的8萬解放軍是軍艦被擊沉後逃上台灣，因此沒有補給只能去搶，而這個兵推就是告訴台灣必須要強化城鎮防禦。于北辰也強調，8萬解放軍絕非完整編制，上岸後還要重新整合，將不同編制、專長兵力整合成有機體的戰力，「太難了」。

于北辰24日在政論節目《新聞面對面》分析美國眾議院近期舉行中國大陸武力侵犯台灣兵推，認為美國兵推擊沉的80艘軍艦，大多數是由台灣的國軍用岸置飛彈擊沉的，且假設情景為台灣是獨立作戰，想介入的國家無法介入的狀況下，台灣撐過最初的一個月。于北辰指出，這代表眾議院兵推重點在於台灣可以撐過一個月，之後才有轉機。

兵推顯示80艘軍艦擊沉後，有8萬人登陸台灣，于北辰認為，若80艘軍艦沉在台海海域，後面的船幾乎過不來，這些解放軍是透過大船換小船逃過來的。而這些解放軍藉由非正規登陸上岸，于北辰說他們必須要有補給、要有體力，只能去搶，因此該兵推就是告訴台灣必須要有後備民防、需要強化城鎮作戰，才有能力抵抗亂竄上來的解放軍。

此外，于北辰認為，若這8萬個解放軍聚集在一個點，非常不得了，但若分散在台灣全島，「說句實話，就是各個擊滅」，因此需要後備部隊、城鄉作戰，而美國這次兵推就是結合未來台灣整體國防改革的內容。

于北辰也提到，若這8萬個解放軍是藉由正規登陸上岸，不會有80艘軍艦被擊沉，若依台海登陸計算比，有五分之四會損耗，恐有幾十萬人掉到海裡，因此上岸的8萬人絕非完整編制，恐出現有連長沒兵或有兵沒連長等狀態，若上來後還要重新整合非常困難。于北辰進一步表示，不同的部隊、專長、編制、屬性，要整合成為有機體的戰力太難了，因此若有80艘軍艦被擊沉的情況下，這8萬個解放軍是殘餘戰力，對整體的威脅不大。

于北辰認為，這次美國兵推展現的一件事是告訴台灣，要做好能夠扛一個月的準備，若扛住一個月雖會受傷很重，但海上攻擊的解放軍受傷更重，世界若看到台灣抵抗的力量，資源才會進來。