據微信公眾號「中國駐英國大使館」27日消息，中國大陸駐英國使館發言人就英方官員對中國政治制度及國防和外交政策說三道四，並在涉台、涉港、涉疆等問題上指責中國等涉中言論，發布「答記者問」，指英方官員干涉中國內政，中方對英方做法強烈不滿、堅決反對，敦促英方懸崖勒馬。

記者提問：據報導，4月25日，英國外交發展大臣柯維立發表對華政策講話，一方面肯定中國的發展成就，提出應同中國開展接觸與合作，另一方面繼續對中國的政治制度以及國防和外交政策說三道四，並在涉台、涉港、涉疆等問題上指責中國。中國駐英國使館有何評論？

中駐英使館發言人回應，中方注意到有關講話。英方一方面承認中國的發展成就、表示要和中國接觸與合作，另一方面對中國進行種種無端指責，干涉中國內政，中方對英方做法強烈不滿、堅決反對。

必須指出，中國實行中國特色社會主義制度，堅持發展全過程人民民主，這條道路符合中國國情，得到人民擁護。中國人民將堅定不移沿著這條道路走下去，對穩步實現自己的目標充滿強大的自信和底氣。

發言人稱，中國堅持走和平發展道路，奉行獨立自主的和平外交政策，始終是世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者。中國的發展是世界和平力量的增強。中國實行防禦性國防政策，中國的國防現代化建設十分透明。中國從未侵略過其他國家。倒是英國應該好好反省自己糟糕的歷史記錄，停止動輒對外發動戰爭、干涉別國內政。

發言人強調，台灣、香港、新疆事務純屬中國內政，不容任何外國干涉。台海的現狀是兩岸同屬一個中國。當前台海和平的最大威脅是台獨分裂行徑和外部勢力對其縱容支持。英方如果真地希望台海保持和平穩定，就應該恪守對一個中國原則的承諾，堅決反對台獨分裂活動。香港早已回歸中國，《中英聯合聲明》涉及英方的條款已全部履行完畢，英方對香港無主權、無治權、無監督權，不存在所謂的「權利」和「責任」。當前新疆地區經濟發展、社會穩定、宗教和睦、文化繁榮、人民安居樂業。英方應尊重事實，停止別有用心的抹黑和誣衊。

發言人表示，在亞太地區，英方與美澳搞三邊軍事小集團，擴散核潛艇技術，正刺激地區軍備競賽，破壞地區和平穩定。中方敦促英方懸崖勒馬，不要在錯誤的道路上越走越遠。在烏克蘭問題上，中方一貫秉持公正立場，積極勸和促談，推動政治解決。敦促英方對此有清楚的認識，發揮作為安理會常任理事國應有的責任，不要再拱火澆油，更不要向中方甩鍋推責。

發言人稱，當今世界深度交融，多重挑戰相互疊加，需要各國合作應對。製造分裂、搞集團政治違背歷史大勢，不得人心。發展中英關係，正確認知是基礎，相互尊重是前提，對話合作是方向。敦促英方謹言慎行，停止無端指責中國、干涉中國內政，而應拿出實際行動，與中方相向而行，加強對話合作，妥善處理分歧，推動中英關係健康穩定發展。