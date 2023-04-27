文心森林公園快打站曾同步提供新冠＋流感10種疫苗，醫護團隊是用行動寫歷史。（馮惠宜攝）

文心森林公園快打站駐站護士練就6秒接種1人的超能力。（馮惠宜攝）

文心森林公園快打站駐站護士練就6秒接種1人的超能力。（馮惠宜攝）

文心森林公園接種站是由施勝桓小兒科診所派員進駐開設，快打站讓3C障礙者免上網預約或打電話一個診所又一個診所的詢問，為防疫貢獻良多。（馮惠宜攝）

文心森林快打站鼎盛時期全民搶打，曾預估接種500人卻湧入1500人，排隊人龍如貪食蛇環繞文心森林公園。（馮惠宜攝）

台中文心森林公園接種站將在4月30日光榮退場。（馮惠宜攝）

隨著COVID-19疫情解封降級，台中文心森林公園接種站將在4月30日光榮退場；該站在Omicron疫情大爆發時開設，為時435天、累計接種近4萬8千人次，曾單日湧入1500搶打人潮，更創下10種疫苗同步開打，免預約、隨到隨打、疫苗任選、無周休的特性也贏來「最強接種站」美名。

文心森林公園接種站是由施勝桓小兒科診所派員進駐開設，在2021年12月24日開站，當時Omicron疫情大爆發，全台搶打第三劑，台中市衛生局長曾梓展回憶，原規畫在家樂福、全聯等量販店設置外展站方便民眾假日接種，文心森林快打站是意外之筆；施勝桓坦言：原本是要在iKEA設置，因動線不佳轉移陣地，沒想到綠蔭環繞反被封最美接種站。

走過世紀疫情，台中市創下最早開設快打站大規模接種，以及針對年長、重度身障者提供到府施打等創舉，曾梓展說，文心森林公園快打站可以說是全台設置時間最久的任務型快打站，一度同步提供新冠＋流感10種疫苗，醫護團隊是用行動寫歷史。

施勝桓回憶，該站鼎盛時期全民搶打，曾預估接種500人卻湧入1500人，排隊人龍如貪食蛇環繞文心森林公園，不但發號碼牌、動用警力維持秩序，他則拿著大聲公安撫民眾「保證都能打到疫苗」，過程中還看到自己的牙科醫師、眼科醫師在人潮中從白天等到黑夜毫無怨言，此景深刻在心中。

也因為免預約、多種疫苗可選，吸引全國各地民眾不遠千里來接種，曾遇過2歲男童罕見打針就哭暈體質，家人特地帶他從台北來接種，他為滿足男童家人期待，騎機車奔赴馳援，還差點出車禍。

從零歲的百歲人瑞，更有接種7劑從未確診過的民眾，400多天以來，駐站護士練就6秒接種1人的超能力，施勝桓說，他也參與在許多接種者生命故事中；他認為文心森林快打站讓3C障礙者免上網預約或打電話一個診所又一個診所的詢問，在民眾需要時給予即時滿足，看似為防疫貢獻良多，實則撫慰了他的醫者父母心。