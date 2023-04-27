儘管韋斯布魯克（Russell Westbrook）帶頭衝，快艇展現強大韌性，但當家巨星的缺席，讓快艇還是無法突破太陽這一關，以系列賽1勝4負止步季後賽首輪，《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）曝光快艇球星里歐納德（Kawhi Leonard）缺席原因，他遭遇右膝半月板撕裂傷勢，之後被球隊醫務人員要求停止出賽。

季後賽首輪前兩戰平均轟下35分的里歐納德，無預警缺席系列賽最後3場比賽，因而遭受外界排山倒海的質疑，保羅喬治（Paul George）跳出來替隊友喊話，表示里歐納德是他看過的球員當中，足夠被稱為鬥士的人，不能上場打球對里歐納德來說非常難受。

不過外界並不買單，向來嘴裡不饒人的《ESPN》球評史蒂芬史密斯（Stephen A. Smith）則向快艇球團提出建議，「鮑默（Steve Ballmer，快艇老闆）和快艇應該強迫讓里歐納德退休。既然球隊的賽季終了，你也應該要回家了，這一切都結束了。」這一言論遭到前NBA球員傑佛生（Richard Jefferson）大力批評：「沒有人能應付半月板撕裂，他們束手無策，也沒有任何一位媒體人有資格告訴球員，他們應該要退休。」

為了保持健康，里歐納德本季嚴格控制出賽數，非常謹慎照料自己身體，事情卻還是往壞的一面去發展。得知里歐納德碰上嚴重傷勢，史密斯先是為最初的言論道歉，但還是繼續批評里歐納德，「他絕對是一支球隊中最糟糕的超級球星，里歐納德幾乎沒有出現在陣中，最重要的是，他沒有做任何有助於球團營銷的事情。」