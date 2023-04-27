高雄35歲女子去年掉髮嚴重、分髮線愈來愈明顯、髮際線逐漸空洞、後退，前往樂活健康診所頭皮門診諮詢，發現女子平時併有身體疲憊、生理周期不正常、胃口不佳及熬夜等情形。醫師張祺璋建議飲食上提高優質蛋白攝取，少糖、少麩質和少咖啡，減少熬夜，調整腸道健康後，女子的髮際線終於長出了一些幼毛，頭髮分線也縮小了。張祺璋表示，遺傳、年齡、疾病、雄性禿及免疫力不足，都是引起髮際線稀疏的原因，改善腸道健康及提早保養毛囊，可以預防毛髮稀疏。

女子去年開始落髮嚴重，且分髮線愈來愈寬，髮際線也不斷後退，女子擔心自己恐面臨禿頭問題，於是前往診所看診，醫師張祺璋問診後，發現女子平時併有身體疲憊、生理周期不正常、胃口不佳及熬夜等情形，於是建議女子，飲食上提高優質蛋白攝取，少糖、少麩質和少咖啡，早睡減少熬夜，進行生活調整，並輔以完整消化營養素，期待改善腸道健康，提高營養吸收及强化免疫。

終於在兩周一次的頭皮調理後，女子的頭皮出油及悶感大幅改善，接著加入了雷射療程，經過約3、4個月的治療，髮際線已經長出了一些幼毛，空洞不那麼明顯，頭髮分線也縮小了，終於可以擺脫落髮的焦慮。

張祺璋指出，包括，遺傳、年齡、疾病、雄性禿及免疫力不足，都是引起髮際線稀疏的原因，預防之道即是提早保養毛囊，注意日常生活正常作息與頭皮平時的清潔保養。好發族群包括，年輕男性的雄性禿、甲狀腺亢進患者、不當減肥、乾癬症患者、脂漏性皮膚炎、身體發炎及自體免疫有問題者。

張祺璋表示，髮際線稀疏原因，常見於遺傳，天生的髮際線稀疏，可接受植髮來解決。其次是年齡的影響，不論男女，在超過50歲後，因毛囊退化而引起；還有因疾病或不當減重所引起；雄性禿及免疫力有問題者，也會出現髮際線稀疏。

至於預防之道，張祺璋建議，提早保養毛囊，注意日常生活正常作息與頭皮平時的清潔保養，有出現異常落髮情形時及早就醫，釐清引起原因，尋求正確治療之道。