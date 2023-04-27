被封「醫界王陽明」的賴弘國與「華航林依晨」趙筱葳(Ivy)、香港女星鍾欣潼（阿嬌）離婚後，去年2月梅開三度前阿聯酋航空空姐Alice，為了保護嬌妻，常用貼圖遮住女方的臉，被網友虧「不是明媒正娶」，直到近期終於不藏了，公開Alice漂亮的外型，被不少網友盛讚。

賴弘國去年2月再婚後，同年8月與妻子迎接兩人愛的結晶，剛升格人父的他感觸良多，寫道：「謝謝勇敢又辛苦的老婆，陪我一起邁入人生的新階段。小賴寶要快快長大，然後要乖乖聽媽媽的話喔。」

事隔8個月，賴弘國24日罕在IG上傳夫妻的合照，公開誇獎老婆：「拾獲辣媽一枚」並標註女方的帳號，釣出妻子Alice留言：「謝謝老公幫忙產後保養。」賴弘國幽默地回應：「該不會是找賴弘國醫師保養的吧。」Alice笑著表示：「而且要鳳凰電波、音波、玻尿酸、肉毒、雷射，專業一次搞定，happy.」夫妻倆的互動十分逗趣、甜蜜。

照片中，賴弘國穿著深藍色的西裝，親暱地摟著老婆的纖腰，Alice則緊緊靠著丈夫的身體，正臉隨之曝光，長相甜美、有親和力，身材高䠷、纖細，很有空服員的風範。女星蕭亞軒留言：「Soooo sweet !!!!」其餘網友也紛紛誇讚：「真的太誇張美」、「美女好高」、「真的很漂亮，散發出很穩定又溫柔的氛圍」、「驚為天人」。