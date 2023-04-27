不少人情緒低落，會借酒澆愁，一名女網友表示，25日晚間看到一名女子喝醉在超商脫光哭鬧，讓她嚇傻說「喝醉在公眾場合這樣真的母湯」，事後3名警察也到場處理，29秒短片曝光，網友也搖頭「又是一個酒後清醒會後悔的」，也有人大讚女子身材纖細。

原PO前天（25日）於論壇《Dcard》指出，25日晚間開車行經一間7-11超商，看到一名長髮女子全身脫光，坐在地上哭鬧，讓她傻眼「喝醉酒在公眾場合這樣真的母湯」，認為女子如果是情緒低落，需要喝酒洩憤，應該在家裡，感嘆女子可能嫁不出去了。

從她上傳的29秒影片來看，女子情緒崩潰地蹲坐在超商門口，把身上最後一件衣物「內褲」脫下，直接往地上丟，一旁還有她脫去的外衣。隨後3名警察到場處理、幫忙撿衣服，後續發展如何，原PO並沒有說，但她說真的被女子的舉動嚇到了。

影片曝光後，網友也紛紛留言，「清醒後會後悔系列」、「感覺是年輕妹子」、「身材好像不錯」、「她頭髮也太長了，把我想看的全都遮住了」、「警察還幫撿衣服」、「隔天大後悔系列，警察一定大傻眼，重點還要幫忙撿衣服，等她酒醒應該沒臉去警局做筆錄了」。

留言中一名自稱是警察的網友說，「這種我處理過很多次，還有一次要把我轄區吸毒成癮的女生強制送醫，她也是脫光光跑出去」。

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