3名騎士在該路飆速，瘋狂壓車競速，在最後頭的騎士看向儀表板，時速一度高達115公里，且3人疑似還會故意放慢車速躲放慢車速躲過。（翻攝自記者爆料網）

離譜飆車影片！高雄義守大學前的學府路因綿延山路彎道，深夜常成「飆車練車場」，近日有段影片瘋傳，3名騎士在該路飆車，瘋狂壓車競速，最後頭的騎士看向儀表板，時速一度高達115公里，且3人疑似還會故意放慢車速躲過測速照相，網友紛紛痛批是玩命關頭機車版。

記者爆料網曝光影片，3輛機車在路上高速狂飆，不但在每個彎道用壓車過彎，3名騎士疑似在競速，試圖超越彼此，其中在最後面的騎士透過安全帽的行車紀錄器畫面可見，機車儀錶板的車速已破百、一度高達115公里，驚悚畫面在網路上瘋傳，網友紛紛嚇壞痛批超危險。

據悉事發地在高雄市大樹區，義守大學前的學府路，該路段因為是下坡路，深夜車輛較少時常成為飆車族的練車場，而影片中三輛機車相互競速，其中一輛車一度飆到115公里，遭網友簡直是玩命關頭機車版，也有人說警方雖設有測速照相，但飆車族幾乎都知道位置，會故意放慢車速躲過。

對此，警方表示該路段限速40公里，影片中機車變換車道，未依規定使用方向燈、在道路上蛇行方式駕車，分別違反道交條例第42條及43條規定，合計最高可處新臺幣27600元。警方將持續調閱監視器畫面，釐清車主身分後將通知到案說明，並依規定掣單告發。