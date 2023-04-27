星宇航空董事長張國煒26日親駕星宇首航美國洛杉磯的航班，全力搶攻北美、東南亞逾12億人轉機市場。張國煒談到世界各國都在積極推動觀光產業，反觀台灣政府卻不太重視，嚴重落後給新加坡，他直言台灣除了台積電還有什麼？

張國煒在機上受訪時表示，台灣政府不太重視觀光產業、航空產業，認為是業者圖利，這想法是錯的，他以新加坡為例，指出樟宜機場第五航廈都已經要完工了，台灣桃園機場的第三航廈卻還沒蓋好；張更稱國內觀光發展的進度就是慢，「除了台積電還有什麼？還有可能隨時會走。」

除此之外，張國煒還提及，有人提議未來桃園機場三個航廈分配，應以「一個聯盟一個航廈」來分配，但台灣以星空聯盟最大、天合聯盟第二，寰宇一家幾乎沒有，怎麼有辦法一個聯盟一個航廈，就算讓華航去T3，它有那麼多旅客嗎？

張國煒說，在新加坡哪有航空公司敢搶航廈，政府要它們去哪就得去，台灣官員卻畏懼航空公司，「笑死，全世界我第一次看過，只有台灣會發生。」