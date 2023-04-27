●投資公司eToro分析師Callie Cox表示，雖然這個財報季才展開不久，但華爾街似乎又再度低估了美國企業。企業方面的消息可能緩解投資人對美國企業如何應對增長放緩和成本升高的擔憂。因為近來市場主要由科技股推動，因此科技股的表現成為眾所關注的焦點。我們預期大型科技公司在其業績評論中將聚焦於獲利能力和削減成本的措施。

●IndexIQ投資長Sal Bruno表示，從消息面來看，市場相當淡靜，今天早上的數據並沒有造成太大的影響。在談到經濟衰退時，Bruno認為這仍然是一個相當大的風險。在談到財報時，他表示大多數公司的表現都超出預期，但其實是標準設得很低。他並提到許多公司在談論經濟可能在2023年下半年衰退的預期。

●U.S. Bancorp資深投資總監Bill Northey表示，政府債限問題是一個潛在的風險，這將對資本市場造成負面影響。

●Baird投資策略分析師Ross Mayfield表示，業績報告不足以推動美股走高。大型科技公司發布了一些不錯的財報，但我認為獲利要真的越過高標才能真正推動另一波上漲。而現在情況並非如此，尤其是當市場正面臨其他的不利因素時。

●SoFi投資部門主管Liz Young提出警告，儘管大多數標普500指數成分股發布的業績優於預期，但對美股而言，最壞的情況尚未過去。我們已經看到對企業獲利的預測被調降了約15%，所以這些業績優於被調降的預測這件事，其實只是擊敗了「相當不起眼」的數字，儘管目前這對市場氣氛來說可能是一件好事，因為市場不喜歡聽到落後預期這樣的消息。