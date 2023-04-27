儘管經濟數據優於預期，但投資者對未來前景感到擔憂，並沒有進一步搶反彈的動力，使得近期包括那斯達克金龍指數在內的大陸股票面臨拋售潮，短短一周市值蒸發5500億美元（約新台幣16兆）此狀況也符合投資大亨、新興市場教父墨比爾斯（Mark Mobius）所述，大陸已經是一個大國，不可能以十年前的速度成長，那樣驚人的經濟成長已經不存在了。

Business insider引述金融時報數據指出，上周，上海和深圳證券交易所的市值縮水約5190億美元，同時，那斯達克金龍指數的市值也蒸發310億美元，短短一周，大陸股票的市值損失約5500億美元。

報導提到，主要原因在於，經濟數據已經無法刺激買家進場，加上中國人民銀行降息的機率降低，經濟刺激政策可能因此縮水，且大陸推出房地產登記制度，突顯官員對陷入困境的市場進行更有力的監管，進而削弱投資者的熱情。

然而，大陸股票這一波拋售潮不是只有本地投資者在賣，初估國外的交易人士也撤出約20億美元的資金。

墨比爾斯周二受訪時談到大陸市場的狀況，他直言，「大陸已經是一個大國，不可能以十年前的速度成長，要知道，當初的經濟成長速度是10%，但這樣的狀況已經不存在了，由於經濟規模相當龐大，不可能再這樣做了。」