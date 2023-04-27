淡水河谷上周已公布第一季鐵礦砂銷售量4,590萬公噸，較去年同期減少10.5％。儘管頂級商品鐵礦石粒在第一季銷售量年增16％至810萬公噸，但因價格下跌而傷及營收。

淡水河谷表示第一季鐵礦砂實質均價每公噸125.5美元，低於去年同期的141.60美元，鐵礦石粒實質均價也從194.60美元降至162.50美元。