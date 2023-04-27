淡水河谷上周已公布第一季鐵礦砂銷售量4,590萬公噸，較去年同期減少10.5％。儘管頂級商品鐵礦石粒在第一季銷售量年增16％至810萬公噸，但因價格下跌而傷及營收。
淡水河谷表示第一季鐵礦砂實質均價每公噸125.5美元，低於去年同期的141.60美元，鐵礦石粒實質均價也從194.60美元降至162.50美元。
巴西礦業公司淡水河谷（Vale）稍早公布，旗下持續營運的事業營收在第一季降至84億美元，較去年同期下滑22％。持續營運的事業淨利更在第一季銳減60％至18億美元。第一季稅前息前折舊攤銷前獲利（EBITDA）36億美元，較去年同期銳減48％。
淡水河谷上周已公布第一季鐵礦砂銷售量4,590萬公噸，較去年同期減少10.5％。儘管頂級商品鐵礦石粒在第一季銷售量年增16％至810萬公噸，但因價格下跌而傷及營收。
淡水河谷表示第一季鐵礦砂實質均價每公噸125.5美元，低於去年同期的141.60美元，鐵礦石粒實質均價也從194.60美元降至162.50美元。
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