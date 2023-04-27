基本工資月薪已調升至26,400元，一名塑膠工廠老闆日前在網路發文感嘆，28K在台中豐原找不到人，「現在的年輕人都這麼不肯做嗎？」許多網友直言「學會技術只給28K，是不是有點…」、「外勞都有4萬以上！」

這名工廠老闆在《Mobile01》論壇發文抱怨，希望能找30歲左右的人來學技術，做塑膠射出操作師傅，開了28K的薪水，沒想到都沒人願意去工作。

大學畢業普遍在22歲，如果直接出社會，30歲就已工作約8年，有網友認為，「過濾掉優秀的青年看不起28K工作，一般想結婚生子、需要養自家父母的年輕人，要找到30歲甘願領28K的也不容易」、「給太低，人家就跑去外送了，10年前我公司的基本職位都是26K，現在30K也找不太到人。」「難怪年輕人都去做超商」。

也有網友酸，「薪水這麼低環境又危險，28K算了吧！」「我以為我老闆已經很沒良心了，你更猛，小弟在台中當業務，每天在家睡覺也有3萬多，給你參考。」「現在的老闆也真奇怪，年輕人找不到，也不會找老人看看，到底是看不起年輕人還是看不起老人？我都被搞混了。」