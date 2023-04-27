華碩遊戲事業群產品管理總監Shawn Yen表示，享受絕佳遊戲體驗並不代表一定要和椅子或充電器綁在一起。憑藉全新Ryzen Z1系列處理器，華碩與AMD聯手帶來卓越可攜性遊戲體驗所需的效能、視覺效果以及效率，不論在旅行、工作通勤或單純希望毫無束縛的暢玩遊戲，都能做到。

AMD推出為掌上型PC遊戲機所打造的極致高效能全新Ryzen Z1系列處理器。Ryzen Z1系列擁有Ryzen Z1以及Ryzen Z1 Extreme兩款高效能處理器，並基於AMD RDNA 3架構打造的顯示核心，帶來領先業界的遊戲體驗、強悍的電池續航力。

AMD全球副總裁暨客戶端OEM總經理Jason Banta表示，AMD持續推動新一代遊戲體驗的演進，範圍涵蓋遊戲機、桌機以及掌上型裝置。Ryzen Z1處理器在令人振奮的遊戲機規格中為玩家帶來卓越的遊戲體驗與極致可攜性。

Ryzen Z1系列處理器搭載8核心與16執行緒，採用高效率「Zen 4」架構，透過基於AMD RDNA 3架構的內建顯示核心，玩家將可流暢地體驗繪圖密集型的現代遊戲。使用者可藉由AMD Software: Adrenalin Edition驅動軟體及AMD Radeon Super Resolution、Radeon Chill、Radeon Image Sharpening以及AMD Link等眾多功能最佳化遊戲體驗，提升遊戲效能、畫面更新率與反應速度，同時延長電池續航力。