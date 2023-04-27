新北23歲女子18日向三重警方報案遭人性侵，結果報案後隔日即失聯，其母緊急向警方通報協尋，沒想到在3天後被人在淡水河畔發現時，已成冰冷屍體，而性侵犯則在25日遭警方循線逮捕，全案詢後依妨害性自主、妨害秘密、恐嚇、傷害等罪嫌移請新北地檢署偵辦。

據了解，受害女子稱日前在朋友家中遭人性侵，18日在母親陪同下向三重警方報警，但她報案時情緒相當不穩，後與母親在19日晚間9時許做最後的聯繫後，即失去蹤跡。

其母發現受害女子失聯後，趕緊向警方報緊急協尋，沒想到最後還是傳來噩耗；22日下午4時許，有民眾在三重區環河北路堤外自行車道運動時，赫然發現河岸邊有浮屍，趕緊通報警方，經查確實就是該名受害女子，其母認屍時也悲痛欲絕。

警方鑑識小組現場初步勘驗，無明顯外傷，其母也對女子死亡無意見，全案報請新北地方檢察署相驗，後續警方25日循線將性侵犯逮捕，全案詢後依妨害性自主、妨害秘密、恐嚇、傷害等罪嫌移請新北地檢署偵辦。

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