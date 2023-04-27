「你有想過，你的食衣住行育樂甚至未來生活，都與『聚氨酯』這個產業緊密相關嗎？」而聚氨酯又是什麼？如何從一顆顆原料粒子與液態高分子材料成為你我生活中，不可或缺又感受不到的成品，讓1988年就在台中發跡的高鼎精密材料董事長林棋燦，從創業故事到產業展望步步解析。

高鼎集團究竟是在做什麼？聚氨酯合成技術又是什麼？聚氨酯看學名相當陌生，但是PU一詞，相信大家都不陌生；高鼎集團以聚氨酯合成技術為基礎，調整結構中的軟、硬段組成，並調控樹脂性質，再進行創新聚氨酯材料產品開發。

高鼎精密材料董事長林棋燦笑著說：「專情才專業，我們做的產品，包含了食衣住行以及育樂！」首先在食安意識抬頭的現在，不少食品外包裝因隔熱、耐高溫、防滲漏需求而進行多種材料複合，以常見的食品軟包裝袋來說，消費者很難知道這些材料之間複合的接著劑究竟安不安全。

這一顆顆原料粒子與液態高分子材料，成為你我生活中，不可或缺又感受不到的成品。(照片由高鼎精密材料提供)

高鼎精密研發無溶劑軟包裝複合接著劑，此類綠色材料可用於各式軟包裝袋接著，除了無味道外，過程完全不需擔心包裝內的食品會受到有毒物質的汙染，隨著時代轉變，消費者的飲食型態也改變，食品採微波加熱、高溫蒸煮的需求不斷增加，高鼎更因應趨勢提供耐135℃的高機能型材料。

在「衣」的部分，高鼎精密提供各式機能性材料如TPU（熱可塑性聚氨酯膠粒），製成薄膜的TPU擁有良好的耐磨性，TPU複合材料也能用於合成皮革產業，多元發展原料也讓下游合作夥伴達到產業轉型升級，擺脫夕陽產業的陰影。

方方面面包含建材、書本、育樂上及各式體育用品都能夠見到聚氨酯合成技術的應用；35年來高鼎在PU以及TPU材料上已有完全自主的研發能力，加上關鍵材料Polyol（多元醇聚酯樹脂）的助力下，也讓高鼎在瞬息萬變的市場環境保有優秀的競爭力。

高鼎更在2011成立研發中心，從客戶的需求討論到選料提供客製化服務；10年前，林棋燦站在領導人角度往後看見商機，體認到傳統產業應該建立差異化，該研發新的市場及新產品，將傳統聚氨酯材料導入高值化應用領域，藉此提升產品附加價值，林棋燦決定投入資金研究醫療行業。

面對未來趨勢，以特殊製程的聚氨酯人工血管為高鼎集團重點開發項目。(照片由高鼎精密材料提供)

根據資料顯示，2016年全球人工血管需求量已逾30萬根，台灣地區近十年來的洗腎人口更是激增了27.5%。慢性腎臟疾病隨著人口老化逐年增加，代表著須進行血液透析（洗腎）的醫療需求年年攀升。

2019年高鼎集團成立揚誠精密醫材股份有限公司，讓環保聚氨酯更加廣泛的運用於醫療行業，其特殊製程的聚氨酯人工血管則為重點開發項目。林棋燦看著手上的人工血管雛形，轉念一說：「其實最初踏入職場時，根本沒有想創業，但『做一天和尚，撞一天鐘』，就是憑著熱血專注把自己本份做好。」

35年以前林棋燦，是一名化學產業的小小業務人員，憑著初生之犢不怕虎，提著對產業的熱情一頭栽進，他回憶：「一年365天，在家吃上一頓飯可能不到60天，但我無悔，因為這是自己選擇的事業。」令人驚奇的是，高鼎精密在經歷35年的成長，仍有年資30年以上的老臣相助。

帶人帶心是不少老闆掛在嘴邊的座右銘，但真正落實在一間不斷壯大的公司，實際執行起來困難度可想而知。為了招募賢才，高鼎禮遇每一位求職者；先前有求職者面試到一半接到家人出車禍的緊急電話，高鼎立刻讓他前往醫院探望，不只安排其他時間面試，且在事後關心求職者家人康復狀況、給予慰問；有些從外縣市來應徵的面試者，也會給予禮券補貼車馬費。面對員工，高鼎堅持把員工當成家人在照顧。在2020年，全球產業都受到COVID-19衝擊，林棋燦堅持不裁員、提供保障員工福利等措施，更新增安排發放通膨及生活補助禮券。

談到近年相當熱門的綠色環保議題，原以為製造業又是化學產業的高鼎精密對環保議題會相當抗拒，豈料高鼎精密主旨開宗明義就是以「環境友善材料的開拓者」為願景。

林棋燦說：「民眾對於產業的誤解，其實的確存在，但在技術加速進步下，在能滿足日常生活所需之材料與環境保護之間，我們能夠取得平衡。」多年前高鼎就堅持投入資金開發「環境友善製程的基礎化學材料」，如TPU（熱可塑性聚氨酯膠粒），這是一種高分子材料，這種材料在製程過程中，只有一樣副產品「水」，並沒有廢棄物、廢水與有機溶劑排放(VOC)，且在一般環境下，約5~10年後開始分解，掩埋搭配微生物作用，將可大幅縮短分解時間，分解後之產物可完全回歸自然。

隨著「2050淨零排放」的大目標在前，塑膠產業已經可以高度結合循環經濟，從源頭的材料設計、使用、回收、到再利用。以高鼎深耕聚氨酯產業技術的創新，研發含有生物基發酵聚合的聚氨酯材料—生物基TPU、生物基PU、生物基Polyol，以及無溶劑環保產品PUR(濕氣反應型聚氨酯熱熔膠)及環保水性PU樹脂等，成功將產品帶進循環經濟中，並在市場上建立差異化的品牌價值，帶來永續經營的新契機。

值得一提的是，林棋燦除了對於員工的適才任用上獨具慧眼，在社會企業責任上，更是不遺餘力，連續20年投入公益捐款、舉辦淨灘活動；受到挹注的公益團體如台灣世界展望會、台灣兒童暨家扶基金會、瑪利亞基金會，及台中市生命線協會都有其蹤跡，更連續4年捐贈臺中市復康巴士，展現企業家精神。

林棋燦認為「取之社會、用之社會」是重要理念，送溫暖到需要的角落是高鼎一貫的堅持，不僅如此，高鼎也積極的參與校園企業活動，鼓勵學子發揮創意，如贊助勤益科大燃料電池創意競賽、綠色科技工程應用研討會；「中山大學」化學營活動，還有捐款回饋母校「台中高工」、「北科大文教基金會」、「中區北科大校友會」，集團投入社會公益活動至今，捐贈物資及金額總計高達2000萬元以上，期望藉此拋磚引玉，以自身力量影響更多企業的加入來共襄盛舉。