在華語戲劇圈有「偶像劇教母」之稱的柴智屏，當年一手發掘了F4，拍攝《流星花園》爆紅，開啟了台灣偶像劇蓬勃發展的盛世年代；更捧紅了包括言承旭在內的F4成員。但隨著人跟戲都走紅，F4團員之一的言承旭，一度在團體內最受歡迎，但他早年也曾經與拉拔他的恩師柴智屏鬧翻，但多年後雙方在演唱會上，上演師徒擁抱大和解的圓滿結局，兩人師徒間的衝突，已是過往雲煙。

包括言承旭在內等當年參與《流星花園》演出的演員，都在2001年因為搭上《流星花園》大成本的演出跟好的劇本，一度轟動大江南北。那一年，柴智屏以獨到的慧眼，捧紅了言承旭，讓他成為F4團體中，人氣居高不下的成員，師徒更是一度傳出有曖昧緋聞。

但後來隨著言承旭的工作越來越多，他的身心一度不堪負荷，曾在節目上有爆走表現；最後甚至選擇離開柴智屏的團隊單飛，還曾反過頭來批評，柴智屏只將其視為搖錢樹、吸血鬼等，兩人關係一度反目，降到冰點。

由「偶像劇教母」柴智屏所打造的《流星花園》偶像劇，堪稱是台灣偶像劇界的鼻祖。（圖／CTWANT提供）

不過後來事隔多年，言承旭曾在F4香港演唱會上，與昔日拉拔他走紅的恩師柴智屏，兩人在台上擁抱和解，師徒間的不愉快成過往雲煙，雙方已盡釋前嫌。柴智屏這幾年在為女兒高雋雅辦婚禮的前夕，還曾在臉書社群透露，十幾年前女兒生病時，她和女兒互相扶持，陪伴孩子完成手術，她很感念言承旭當時聽到這件事，第一個跑到醫院探視，讓她感動到現在，都沒有忘記。

不過後來在柴智屏推出完《流星花園》這部「偶像劇鼻祖」，時隔17年後，柴智屏又再籌組新的F4團體，重新翻拍新版的《流星花園》，早前原本有意找回當年演出道明寺的言承旭，在新版的《流星花園》中客串，象徵演員跟劇本之間的世代傳承，但最終卻因言承旭沒回應而失聯，讓這個巧妙的傳承計劃，最終破了局。