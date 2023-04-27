陳致中洗錢案遭判入獄1年 128字聲明洩心情：打斷手骨顛倒勇

民進黨高雄市議員陳致中因涉及洗錢案，遭最高法院判刑1年定讞，近日將入獄服刑。對此，國民黨台北市議員楊植斗呼籲，陳致中父親、因貪汙遭判刑的前總統陳水扁，依舊在外過著舒適的日子，藍營的總統候選人應主持正義、讓該服刑的人回監獄裡好好反省。

遭判刑定讞後，陳致中昨（26）日在臉書發文寫道，人生有晴天也有暴風，無論路途再怎麼辛苦，都會勇敢走下去，並要支持者放心，他會永遠跟基層鄉親朋友站在一起，「為高雄打拚、為台灣奮戰的心永遠不變」。

對於陳致中將入監，楊植斗於臉書指出，海外洗錢案纏訟多年，最後才判刑1年定讞，在訴訟期間，陳繼續當議員、領公家薪水，「真是便宜他了」。楊植斗並提到，目前正在保外就醫的陳水扁，不但違反獄方規定，上廣播節目評論時事，還有時間做哏圖經營臉書，生活相當舒適。

因此，楊植斗呼籲，國民黨的總統候選人應該要主持正義，讓該服刑的人回監獄裡好好反省。