PGIM Jennison全球股票機會基金產品經理葉家榮表示，全球解封推動精品銷售大幅成長，特別是中國疫後開放，帶動路易威登集團今年首季銷售年增幅達17%，股價跟著水漲船高，年迄今大漲31%，此外，路易威登集團並非只賣精品包，旗下品牌還包括鐘錶與珠寶、香水、化妝品、香檳等高端消費商品，全方位掌握頂級奢侈品消費市場。

根據統計，近期績效表現超前的境外全球股票型基金中，前四強的前三大持股幾乎都持有路易威登集團，包括PGIM JENNISON全球股票機會基金、富達永續發展消費品牌基金、荷寶環球消費新趨勢股票，而績效排名居前的PGIM JENNISON全球股票機會基金，除了持有路易威登之外，同時亦布局今年來漲勢強勁的愛馬仕集團精品股，挹注基金績效超前表現。

投信業者表示，雖然多數全球型股票基金的參考指標為MSCI世界指數，然每檔基金的選股風格不盡相同，有些基金投資策略具有高度彈性，不設限產業與國家別，透過由下而上方式，以期聚焦後市有機會明顯成長的創新式成長型股票，部分基金重押創新產業，也有的基金以參考指標權重配置為主，因此即使都歸類於全球型股票基金，績效表現仍有所差異。

葉家榮指出，精品產業近年蓬勃成長的另一個動能，在於消費族群除了富人外，年輕族群中特別是千禧世代、Z世代，因為購買習慣逐漸從快時尚導向「少即是多」的精品產業，加上社群媒體、網紅帶動的精品潮流影響力的推波助瀾，一躍成為推動奢侈品銷售成長的重要族群。