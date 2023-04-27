交通部高速公路局第二新建工程處4月27日進行國道1號增設銜接台74線系統交流道工程，部分路段封閉，請用路人改道。（台中市第五分局提供／馮惠宜台中傳真）

交通部高速公路局第二新建工程處4月27日進行國道1號增設銜接台74線系統交流道工程，部分路段封閉，請用路人改道。（台中市第五分局提供／馮惠宜台中傳真）

交通部高速公路局第二新建工程處進行國道1號增設銜接台74線系統交流道工程，預計在今（4月27日）晚間9：30至翌日5：30進行施工，施工期間，台74線14K＋500~17K＋700（北屯二至崇德交流道）東西雙向全車道將暫時封閉，且東向北屯一入口匝道及西向潭子入口匝道將會暫時封閉。

國道1號增設銜接台74線系統交流道工程，預計在今（4月27日）晚間9：30至翌日5：30進行施工，施工期間，台74線14K＋500~17K＋700（北屯二至崇德交流道）東西雙向全車道將暫時封閉，進行台74線高架橋拓寬段橋面版銜接混凝土澆置作業施工。

為了配合施工，交通維持期間東向北屯一入口匝道及西向潭子入口匝道將會暫時封閉。行經此路段的車輛請注意交通管制，小心慢行，並遵從交通指示。如欲避開此施工路段，東行可提前於西屯三、北屯一及北屯二交流道匯出，西行可於潭子及崇德交流道匯出提前改道改走平面道路(環中路)，以確保行車順暢。

台中市第五分局提醒用路人，在行駛途中，也可利用警廣(FM94.5) 瞭解路況，以免影響行程。交警將加強管制，並請用路人注意行車安全，行經施工路段時請減速慢行，禁止爭道行駛。