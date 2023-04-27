大陸女星徐嬌9歲因反串飾演周星馳電影《長江七號》男主角「小迪」受到關注，更傳出周星馳為此收她為乾女兒，而徐嬌2013年赴美留學，日前她也宣布終於從ArtCenter College of Design（藝術中心設計學院）以BFA（藝術創作學士）畢業，她不僅曬出多張超仙沙龍照，更曝光參加畢業典禮的畫面。

徐嬌演出《長江七號》後人氣飆漲，也因此片獲得年度新演員、最佳女新人、最佳新演員等獎項，但她卻在人氣上升期宣布將赴美留學6年，從高中讀到大學，雖中間2019年後因疫情影響學業延後近三年時間，直到今年2023年總共花了9年多（實際在學時間7年）終於以BFA（藝術創作學士）畢業，對此，她也開心在微博上發文寫下：「一晃眼七年，終於畢業啦！」並曬出她出席畢業典禮的裝扮照與影片。

影片中可見徐嬌頂著一頭粉色頭髮襯托出她白皙的膚色，上身穿著白色燈籠短版上衣，下身則搭陪橘紅色長裙，整體氣質端莊且仙氣十足的模樣，自信地慢慢走上台領畢業證書，並一一與台上師長握手，影片曝光後，讓許多看她長大的粉絲不禁感嘆「記憶中的你一直是那小小的樣子，看到自拍照才知道已經過去那麼多年了」、「七年的時間已經從七仔長成了大姑娘，希望妳有一個美好的前程」，此外，有網友發現她的造型與典禮現場佈置色調很搭，她坦言「嘿嘿花了億點點（一點點）小心思」而一連串美照中也包括和媽媽的合照。

事實上，徐嬌在拍攝完《長江七號》後，仍有演出電影及戲劇，像是2011年徐嬌曾拍攝台灣導演的電影《星空》，她也因此在中正國中短期就讀過，之後將重心放在學業的她，去年《星漢燦爛·月升滄海》扮演趙露思姐姐程姎一角，古裝扮相令人眼睛為之一亮，如今畢業的徐嬌未來發展備受期待。