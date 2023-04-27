●微軟周三股價大漲19.95美元或7.24%，收在295.37美元，刷新了歷來最大股價漲幅19.77美元，並創下2002年11月10日以來最大單日百分比漲幅，完全不受英國否決微軟收購動視暴雪（Activision Blizzard）的消息影響。微軟創辦人兼大股東比爾‧蓋茲（Bill Gates）身價水漲船高，一日暴增20億美元。在雲端運算和Office生產力軟體業務成長帶動下，微軟上季營收獲利均超出市場預期，該公司並表示人工智慧（AI）產品正在提振營收。

執行長納德拉（Satya Nadella）在財報發布後的電話會議上表示，微軟的Azure-OpenAI服務擁有超過2,500名客戶，微軟許多產品已經與AI進行整合，自從加入了AI功能後，Bing下載量暴增，現在每天有超過1億個活躍用戶。華爾街分析師看好微軟後市表現，紛紛提高目標價。DA Davidson分析師Gil Luria以微軟發展AI事業的進展今人振奮為由，將其目標價從325美元提高到350美元。RBC 資本市場分析師也將微軟目標價從285美元調升至350美元。

●動視暴雪（Activision Blizzard）崩跌11.45%，收在76.81美元。英國的競爭主管機構以壟斷疑慮為由，否決微軟以近690億美元收購該遊戲巨頭的交易。

●第一共和銀行（First Republic Bank）股價崩跌29.8%，該地區銀行在證實首季存款暴跌後，股價連續第2日創下歷史新低。投資人對於周三早上的報導感到擔憂，媒體稱美國政府無意為該銀行的援助操刀。此外，彭博報導美國銀行業監管機關考慮調降對第一共和銀行的私下評估，這可能讓該銀行難以從聯準會取得借款。今年以來，該銀行的股價已下跌96.1%。

●另一家地區銀行PacWest Bancorp大漲7.5%，受惠於其第一季獲利優於市場預期，且存款外流情況已經穩定下來。

●臉書（Facebook）母公司Meta Platforms Inc盤後飆漲逾11%，其第一季營收286.5億美元、每股盈餘利2.2元美元，均優於市場預期。該公司預期第二季營收介於295億～320億美元，亦超出市場預估的295.3億美元。受此提振，那斯達克100指數期貨上漲0.4%。