周三泛歐Stoxx 600指數收盤跌3.87點或0.83%，為463.21點。醫療股跌2.5%，創下近一年多來最差表現。

歐盟擬對現行醫療法規進行近20年來最重大的改革，確保所有歐洲人都能獲得創新性的新療法和仿製藥，並消除不同國家之間在獲取藥品和價格方面的差異。

Equiti Capital總體經濟學家Stuart Cole說：「一切都是為了降低醫療成本，並在最終能實現減少支出。當然整個產業用於藥品和醫療產品的支出也會減少」。

歐洲一些大型製藥商下跌，羅氏製藥、諾和諾德(Novo Nordisk)、葛蘭素史克(GSK)、阿斯利康(AZ)都下跌在2.5%至3.9%之間。

部分製藥公司也公布了喜憂參半的財報，羅氏製藥第一季銷售下跌；GSK則公布上季業績優於預期。

在公布第一季核心獲利超過市場預期之後，瑞典電信營運商Telia升5.3%，報28.04瑞典克朗。。

瑞士銀行軟體公司Temenos在公布第一季獲利優於預期後，大漲13.4%，報71.6瑞郎。

ASM國際跌7.5%，報318.9歐元；該荷蘭半導體設備商說，儘管第一季營收超出預期，但訂單出現下滑。

法國軟體公司達梭系統(Dassault Systemes)跌6.8%，報34.9歐元；此前該公司宣布第一季業績廣泛地符合預期，但軟體授權業務表現不盡理想。

Teleperformance跌14.0%，報175.2歐元；該家法國數位服務外包公司說，打算以30億歐元收購競爭對手Majorel Group Luxembourg。

投資人正等待下周的歐洲央行政策會議，據路透調查經濟學家的數據，歐洲央行幾乎肯定會在下周將存款利率調升25基點(1碼)，然後到六月再將利率升至3.75%或更高。