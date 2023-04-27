展逸國際多以B2B為核心業務，其中9成以上為運動行銷及品牌廣告業務，運動經紀業務雖不到1成，但隨著今年世界棒球經典賽台灣選手30人名單，其中6位為展逸國際經紀選手，表現大多優異，為營收基期仍低的經紀業務貢獻成長動能。

展逸強化集團營運體質，在2018年積極布局含金量較高的B2C業務，截至2023年佈局的運動消費服務通路，已初步看到成效，營收佔比逐年持續提升。展逸國際主要採取多家子公司，多品牌經營-運動餐酒館、兒童運動教育、女生運動健身及運動中心代運營等新態型業務。

目前展逸已成功拿下區域型運動場館-台北永建國小、中山國中、建安國小運動場館，以及台中市游泳訓練中心運動場館運營權，能提升集團長期穩定現金流來源，，未來將計劃再拿下北部、中部、南部各一個大型運動場館，再搭配小型區域型運動場館來提供更完整的運動消費通路服務。

據Global Wellness Institute估計，預計未來5年運動健康市場將迎來報復性成長，從2020年的4.4兆美元增長到2025年的7兆美元，年複合成長率達10％。歐美、日韓先進國家運動消費支出約占整體GDP平均可達2%以上，中國大陸運動消費支出約占整體GDP平均可達1%以上，台灣運動消費支出約占整體GDP平均可達0.7%以上，伴隨全球運動休閒風氣趨勢成長，台灣運動休閒產業後市看俏。