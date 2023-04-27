男星李沛旭去年7月終結單身，與中泰混血的圈外女友結為夫妻，時常在社群平台放閃。25日李沛旭發文透露，婚後半年才跟太太說出對彼此的疑慮，最後發現兩人都一樣宅，「彼此都想太多了。」

李沛旭25日在IG上傳一張照片，夫妻倆坐在椅子上，他伸手去摸老婆的大腿，關係看起來很緊密，接著李沛旭在文中寫著：「一個宅女嫁給一個宅男的結果：吃飯、看電視、睡覺無限循環⋯我們已經待在家維持這狀態三天了。」

婚後半年，李沛旭和老婆才說開對彼此的疑慮，原來他因為很宅，擔心老婆婚後會覺得無聊，沒想到太太也思考著同樣的問題，認為自己很宅，害怕老公婚後的生活很無趣，李沛旭不禁笑說：「結果我們發現彼此都想太多了。」

此文一出，吸引不少網友留言：「懂得怎麼宅在家很好啊，簡單的生活往往並不簡單」、「對的人，只要在彼此身邊都不無聊」、「這就是最速配的天生一對」、「愛就要宅一起」、「幸福就是如此，已羨慕」、「完美契合」，李沛旭均一一點讚表示同意。

李沛旭過去和蔡淑臻愛情長跑8年，分手後各自安好，李沛旭先尋覓到良緣，去年7月登記結婚，並在社群公開妻子的自拍照，稱讚：「X～好正的咩（妹）！！」想不到卻被網友說眼神很像蔡淑臻；對此，李沛旭回覆：「青非出於藍，但更勝於藍。不好意思ㄋㄟ！」似乎暗指妻子的顏值比舊愛更高。