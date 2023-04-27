身家32億的「拿督千金」莊鍶敏（舊名：莊思敏）本月初被港媒拍到和汪小菲聚會，兩人相談甚歡，汪小菲還對她強調自己是單身，似乎有意交往。但莊鍶敏隨後強調兩人只是因為工作而聚餐，日前更開直播邀來有「演藝圈最強媒人」封號的林盛斌（Bob），表示目前單身，跟汪小菲沒秘戀，還請林盛斌介紹對象，希望3個月內脫單成功。

先前汪小菲在離婚後首度低調來台，《東網》則拍到他離開台灣後直撲香港，近日在環德輔道中一家高級餐廳和朋友聚會，身邊坐著的就是才恢復單身的女星莊鍶敏，女方的前夫也跟台灣有淵源，是知名珍珠奶茶店老闆Brian（楊秉逸），兩人去年閃電結束2年婚姻。

汪小菲近日二度來台。（圖／中時資料照片）

席上汪小菲和莊鍶敏有說有笑，離開餐廳後又一行人一起進了飯店，莊鍶敏回應當晚是聊做直播生意，她稱讚汪小菲是會做事的老實人，至於是否會有感情上的發展？莊鍶敏表示就只是剛認識的朋友。近日，莊鍶敏再開直播喊冤，澄清不是汪小菲的新女友，接著向林盛斌求助，希望對方趕快介紹好男人給她。

莊鍶敏也解釋，當晚沒有跟汪小菲兩人獨處，都是一群人一起行動，不明白為何只有她莫名被傳緋聞，林盛斌則在一旁安慰，表示：「三個月內一定有」，發誓會替莊鍶敏介紹新男友，也要大家三個月後見真正，看看最強媒人的功力是否寶刀未老。