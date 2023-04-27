他表示：「眼前有許多因素助長經濟動盪，大幅提高經濟衰退的風險。」他認為這將使Pimco進一步縮減高風險資產，轉而投入流動性較高的投資市場，例如間隔基金，或由美國政府發行並保證的不動產抵押貸款證券。

通膨降溫不順 美專家示警經濟恐難逃衰退
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