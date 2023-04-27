他表示：「眼前有許多因素助長經濟動盪，大幅提高經濟衰退的風險。」他認為這將使Pimco進一步縮減高風險資產，轉而投入流動性較高的投資市場，例如間隔基金，或由美國政府發行並保證的不動產抵押貸款證券。
Pimco投資長稱經濟衰退風險高
太平洋投資管理公司（Pimco）投資長艾達信（Daniel Ivascyn）稍早於芝加哥出席研討會時表示，美國眾議院在經濟動盪之際通過提高國債上限議案，再加上近來美國地方銀行不斷冒出危機，皆提高經濟衰退風險。
太平洋投資管理公司（Pimco）投資長艾達信（Daniel Ivascyn）稍早於芝加哥出席研討會時表示，美國眾議院在經濟動盪之際通過提高國債上限議案，再加上近來美國地方銀行不斷冒出危機，皆提高經濟衰退風險。
他表示：「眼前有許多因素助長經濟動盪，大幅提高經濟衰退的風險。」他認為這將使Pimco進一步縮減高風險資產，轉而投入流動性較高的投資市場，例如間隔基金，或由美國政府發行並保證的不動產抵押貸款證券。
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