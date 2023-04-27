東區第5種子尼克取得3比1聽牌領先，G5來到客場作戰仍然沒有遭遇太多困難，整場沒有陷入落後局面，加上進攻雙箭頭布朗森（Jalen Brunson）、巴雷特（RJ Barrett）合砍44分，尼克終場以106比95擊退騎士，成為本季季後賽首支下剋上的隊伍。

急需得分火力的騎士拉上板凳悍將利維特（Caris LeVert），取代奧科羅（Isaac Okoro）擔任先發，此舉果然發揮成效，利維特首節砍進2顆三分拿下6分，但騎士還是無法限制尼克後衛布朗森發揮，第一節4投4中拿下12分，尼克以33比26進入次節。

騎士兩大主力後衛米契爾（Donovan Mitchell）、加蘭（Darius Garland）進攻端苦苦掙扎，尼克趁機將領先優勢拉開到14分，但在次節末段，尼克前鋒蘭道爾（Julius Randle）再次遭遇左腳踝扭傷，這與他先前錯過例行賽最後5場比賽的傷勢相同，隨後尼克宣布蘭道爾本戰無法回歸，半場打完尼克仍以61比51領先。

代替蘭道爾在下半場先發的托平（Obi Toppin），第3節開始後斬獲球隊前7分，陷入淘汰邊緣的騎士，始終無法讓雙方差距回到個位數，還是以落後12分的狀態進入末節，此時身背5犯的加蘭遠投近切，將比數追成84比90，但隨後騎士卻出現得分當機狀況，將近4分鐘的時間未能得分，尼克回到雙位數領先安全差距，最終收下比賽勝利，將第4種子騎士淘汰出局，尼克次輪對手將是公鹿交手熱火的勝方。