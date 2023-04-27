豆類製品是植物性蛋白質的好來源，其中豆腐就是很好的選擇，不過豆腐也有分很多種，醫師建議，挑選嫩豆腐或傳統豆腐為佳。

嘉義基督教醫院家醫科醫師安欣瑜在臉書發文指出，一名病患向她表示，有按照醫師交代「多吃豆腐」補充植物性蛋白質，沒想到一看飲食紀錄，病患口中的豆腐竟是一大盤的「百頁豆腐」。

安欣瑜表示，百頁豆腐的口感彈嫩濃郁，鬆軟的孔洞超會吸附湯汁、油脂，是鹹酥雞、滷味及火鍋的必備品，但其實是加工程度高的豆製品，是由大豆蛋白、油脂、蛋白粉、調味料等調製而成。

安欣瑜說，百頁豆腐每100克熱量196大卡、蛋白質13.4克、脂肪高達13.1克；傳統豆腐每100克熱量88大卡、蛋白質8.5克、脂肪3.4克。「簡單來說，百頁豆腐的熱量是傳統豆腐的2倍，油脂是快4倍。」

安欣瑜提醒，蛋白質的優先選擇順序為豆、魚、蛋和肉；豆腐來說的話，則是嫩豆腐或傳統豆腐為佳。