豆類製品是植物性蛋白質的好來源，其中豆腐就是很好的選擇，不過豆腐也有分很多種，醫師建議，挑選嫩豆腐或傳統豆腐為佳。
嘉義基督教醫院家醫科醫師安欣瑜在臉書發文指出，一名病患向她表示，有按照醫師交代「多吃豆腐」補充植物性蛋白質，沒想到一看飲食紀錄，病患口中的豆腐竟是一大盤的「百頁豆腐」。
安欣瑜表示，百頁豆腐的口感彈嫩濃郁，鬆軟的孔洞超會吸附湯汁、油脂，是鹹酥雞、滷味及火鍋的必備品，但其實是加工程度高的豆製品，是由大豆蛋白、油脂、蛋白粉、調味料等調製而成。
安欣瑜說，百頁豆腐每100克熱量196大卡、蛋白質13.4克、脂肪高達13.1克；傳統豆腐每100克熱量88大卡、蛋白質8.5克、脂肪3.4克。「簡單來說，百頁豆腐的熱量是傳統豆腐的2倍，油脂是快4倍。」
安欣瑜提醒，蛋白質的優先選擇順序為豆、魚、蛋和肉；豆腐來說的話，則是嫩豆腐或傳統豆腐為佳。
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