全球產業景氣低迷，客戶持續庫存調整，台光電第1季合併營收為73.59億元，年減25.8%，合併毛利率21.36%，年減3.62個百分點，由於認列一次性的火災損失0.83億元及2022年未分配盈餘需繳納的1.05億元，稅後盈餘4.79億元，年減63.77%，單季每股盈餘為1.44元，不過台光電表示，財報表現為今年的營運谷底。

台光電表示，高階HDI類載板的材料應用更趨多元，高階筆電及平板新產品因為新世代的晶片功能提升，採取高層數多壓設計；AR/VR眼鏡、5G通訊模組、新世代記憶體模組的設計，都會用到高階HDI材料，這些新產品、新應用、及新客戶的年成長率超過50%，將有助於台光電未來業績新增長的動能。

在AI server產品部分，台光電表示，在美系大廠的帶動下，其他國際晶片大廠及雲端廠商紛紛設計導入，AI server相關材料出貨量持續攀升，預計營收貢獻將年增30%以上，在高速運算的網通及AI server材料大幅出貨帶動下，2023年網通類產品營運將延續強勁成長動能，營收佔比持續提高。

展望未來，台光電表示，總體經濟環境仍充滿許多不確定性，客戶能見度現在仍偏低，但手持性產品手機、平板及筆電的需求在第一季觸底後已有回升的跡象；電動車在上海車展中各家業者陸續發表新車款，美系及中系業者推出促銷方案下，出貨量可逐季增加；低軌衛星的產品在客戶改版完成，第2季起將逐季放量，公司將顯著受惠；基礎設施類產品屬於企業的支出，需求比較不受到景氣的影響，在AI server需求提昇、新伺服器平台出貨的帶動下，台光電對今年營運抱持審慎樂觀的態度。

台光電公布財報後，一家美系外資將台光電2023年/2024/2025毛利率下調0.1/0.1/0.1(個百分點)，淨獲利預估下調5%/1%/1%，以反應利潤率前景弱於預期，預估需求從第2季開始回升，加上AI伺服器新動能，給予台光電「買進」評等；亞系外資則將台光電2023年/2024年每股盈餘下調21%/14%，重申「優於大盤表現」評等，但目標價從200元下調至175元；另一家美系外資則給予「建議買進」評等，目標價由241元降至234元。