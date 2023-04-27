「護國神山」台積電薪資到底有多好？外界屢屢形容年收入數百萬，但根據職等及工作內容，實際狀況為何讓外界相當好奇。苗栗地方法院日前裁定一起台積電女技術員的債務清償計畫，意外讓技術員薪資完整曝光。根據台積電函覆法院資料，一名出入公司年資約一年的技術員，12個月下來平均月收入5萬6781元，約高於勞動部規定的基本工資2倍。

這名女技術員因負債過多，向法院聲請債務更生清償，法院原裁定以她在台積電工作前3個足月的平均月薪3萬5000元來履行6年、72期的債務清償計畫。

但是債權人裕融公司主張，她任職台積電公司，薪資福利均在水準之上，不可能每月僅領取月薪35,000元，其收入應以全年薪資（含獎金）計算，而非以35,000元乘以12個月計算，因此依法聲明異議，請求廢棄原裁定。

經法院台積電公司提供女技術員各月薪資明細及獎金計算方式，台積電函覆函，該位技術員於111年3月28日到職，其111年3月至7月薪資分別為2,715元、24,862元、38,371元、41,362元、36,750元；另有年終獎金相當於2個月薪資，每季業績獎金及員工分紅等項。

根據台積電提供資料，該為技術員於111年8月至112年3月之薪資（均含本薪、輪班津貼、全勤獎金、績效獎金、工作環境津貼、加班費），分別為37,551元、37,311元（另含現金獎金）、70,517元（另含輪班服務獎金、運動會獎金）、50,018元、49,685元、93,416元(另含年終獎金)、64,061元（另含輪班服務獎金、春節紅包）、53,227元（另含輪班服務獎金），並於111年8月31日、同年11月30日、112年2月24日各領取業績獎金1,110元、40,870元、42,260元。因此法院加總後除以12個月，於111年4月至112年3月之平均收入應為56,781元。

因此法院認定，女技術員於更生方案履行期間，可得期待之收入除每月薪資外，尚有年終獎金、每季業績獎金及員工分紅等項，因此原裁定已有低估收入之情事。難認定她已盡其最大誠意盡力清償債務。

法官認為，異議人指摘原裁定不當，求予廢棄，為有理由，應廢棄原裁定，發回司法事務官另為更適當之處理。