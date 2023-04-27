機車騎士起步時鬼切，跨越雙黃線到對面，後方2輛機車當場撞上倒地，3車全橫躺路中，網友怒批「明明前方不到十公尺就有紅路燈的路口」。（翻攝自YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」）

桃園中壢日前發生一輛機車騎士起步時鬼切，跨越雙黃線疑似欲迴轉，造成後方2輛機車撞上倒地，3車全橫躺路中，網友怒批「明明前方不到十公尺就有紅路燈的路口」、「是不是戴了安全帽就不想轉頭看左右」，也有人笑說第3輛車甚至沒拉剎車，「第三台反應好快，立刻決定不拉剎車直接躺平」。

YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」分享畫面，一名男騎士在路準備從右側違規跨越雙黃線至左側，遭後方一名女騎士騎車撞上後，雙雙倒地，沒想到後方另一輛機車也因反應不及，同樣遭擊落在地，3輛機車當場橫躺在地，影片標題稱「機車鬼切迴轉造成車禍」。

事發在本月17日，地點在桃園市中壢區民族路五段，影片曝光引起網友討論，網友留言「防衛性駕駛的重要性，尤其在這種地方」、「三寶起手式：年輕人幹嘛騎這麼快」、「迴轉一次跨一次兩個車道，眼睛卻一直在看對向，根本是來輕生的」、「明明前方不到十公尺就有紅路燈的路口，為什麼不到路口處再迴轉呢」、「我一直有個疑問，是不是戴了安全帽就不想轉頭看左右」。

也有人留言笑說「第三台挺優質的欸，緊急剎車只會定桿，結果他連定桿都沒有，真是佩服佩服 厲害了」、「第三台反應好快，立刻決定不拉剎車直接躺平」、「第三台的安全距離觀念不怎麼好…但是三寶機車更讓人痛恨」。