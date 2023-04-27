三星第一季營收年減18％至63.8兆韓元，營業獲利銳減95％至6,402億韓元，但雙雙優於先前發表的初步財報。華爾街原先預期三星第一季淨利8,210億韓元，但實際結果優於預期。

#三星 #淨利 #銳減 #兆韓 #億韓