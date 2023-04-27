晶片事業虧損 三星Q1淨利銳減86％ 10:012023/04/27 工商 陳穎芃 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 三星電子27日公布第一季淨利較去年同期銳減86％至1.6兆韓元（約12億美元），主因是晶片部門陷入4.6兆韓元營業虧損。三星預期第二季晶片需求依然低落，要到下半年市況才會逐漸好轉。財報公布後，三星股價在27日早盤下跌1％。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 三星第一季營收年減18％至63.8兆韓元，營業獲利銳減95％至6,402億韓元，但雙雙優於先前發表的初步財報。華爾街原先預期三星第一季淨利8,210億韓元，但實際結果優於預期。 #三星 #淨利 #銳減 #兆韓 #億韓 也許您會感興趣 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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