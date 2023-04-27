歷時1197天，中央流行疫情指揮中心將於5月1日解散，為新冠疫情畫下休止符。台大兒童醫院感染科醫師李秉穎認為，隨著新冠肺炎感冒化，明後年我們就會忘記它的威脅，但最重要的是衛生單位應檢討這次疫情的經驗，以因應未知的下一次傳染病發生，尤其疫苗是大流行時的國安問題，台灣應繼續鼓勵國產廠商研發疫苗。

李秉穎今天接受廣播節目專訪時表示，當年SARS疫情爆發，世界上所有國家都亂成一團，後來疾病管制署的結構確立、防疫醫師加入，都是SARS帶來的幫助；另一項教訓是，防疫指揮官的層級一定要高，否則叫不動各醫院，當時台大醫院要轉出病患，沒有人敢收，只有三軍總醫院願意，「因為收了病患就是增加醫療負擔」，後來2009年H1N1新型流感疫情期間，就是由行政院副院長擔任防疫指揮官。

新冠疫情期間，國產疫苗高端多次出現爭議。李秉穎指出，國外也發生類似情況，但沒有台灣這麼嚴重，儘管在野的政治人物必須去攻擊政府的防疫政策，但這是直接把國產疫苗打趴在地上。他認為，重點在於下一次該怎麼做，例如各黨派啟動監督機制，或是直接參與疫苗採購。

對於外界頻頻質疑新冠疫苗採購太慢，李秉穎為指揮中心緩頰「我們是相當積極的，只是最後有些疫苗採購合約延遲。」當時疫苗尚未進入三期臨床試驗，指揮中心就有和各疫苗廠視訊聯絡，當時也有新冠疫苗委員會，協助評估正在試驗中的新冠疫苗是否有效安全、是否值得採購，因為那時候疫苗還沒上市，各國都在拚合約了。

李秉穎坦言，大家都在搶國際疫苗供貨，台灣是小市場，大概會搶輸人，這也是為什麼我們一開始說要幫助國產疫苗研發，因為是受制於別人，疫苗廠都是優先供應美國等大國，這是大流行的時候一定會發生的事情，沒有國產疫苗的時候就會落入這樣的圈套。

「疫苗在大流行的時候是國安問題。」李秉穎指出，所有國家都在推動國產疫苗，例如印度至少有10個疫苗製造廠，有計畫地扶植國產疫苗，很多在西方國家賣很貴的疫苗，他們都做得出來。他認為，台灣未來對於國光、聯亞、高端等國產疫苗廠，應該要鼓勵他們繼續做。

新冠疫情逐漸步入尾聲，李秉穎認為，新冠肺炎會逐漸感冒化，而不是流感化，免疫系統可以對付突變的病毒，所以會逐漸輕症化，以後就不用再去理會它，明年、後年大家就會忘記新冠病毒的威脅，就很習慣它了。

但他提醒，下一個世界大流行不知道何時發生，最重要的是衛生單位要檢討，回顧這段時間發生的事情，未來是否有改善的地方，當下次大流行來臨時，可以更順利地應付。