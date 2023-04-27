大陸國家主席習近平26日應約與烏克蘭總統澤倫斯基通電話。雙方就中烏關係和烏克蘭危機交換了意見，並表示將派出中國政府歐亞事務特別代表赴烏克蘭等國訪問，根據《環球時報》報導，此次通話除登上多家國際媒體版面外，各國也給出此次通話正面積極評價。

據路透社報導，美國白宮國家安全委員會戰略溝通協調員柯比26日表示，美國歡迎中烏領導人通話，這「是件好事」，但這是否在通往和平的進程上邁出了有意義的一步「我們還不清楚」。

法新社則引述法國總統府一名官員指出，法國「鼓勵所有對話」以促進衝突的解決，這符合國際法和烏克蘭的根本利益，也是法國總統馬克宏本月稍早訪問北京期間傳遞的資訊；「政治新聞網」歐洲版則稱，中烏領導人通話對歐洲來說是好消息。

另據俄衛星通訊社引述俄國外交部發言人紮哈羅娃表示，俄羅斯注意到中國準備建立談判進程，俄方原則立場與中方立場檔有著廣泛的一致性。但她同時批評烏克蘭缺乏真誠談判的意願。

此外，中國國際問題研究院歐洲研究所所長崔洪建26日表示，這次通話毫無疑問非常重要，可看作是中方推動解決烏克蘭危機行動中的重要一環。從年初習近平訪問俄羅斯，到在北京接待馬克宏、歐盟委員會主席馮德萊恩等領導人，再到和澤倫斯基通話，都體現了中國幫助實現和平的願望。