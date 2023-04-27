上市公司國產建材實業前董事長林孝信、擔任中興保全副總的兒子林建涵、國產公司董事林泰宏3人，分別利用2019年處分子公司國產（福建）水泥、2020年買回國產庫藏股機會，提前買進國產股票，涉嫌內線交易，其中林孝信、林建涵獲取擬制性利益245萬2120元、106元，台北地檢署27日依《證券交易法》起訴3人，由於林孝信3人均繳回犯罪所得，請求法院減輕其刑。

另中興保全董事、國際票券負責人魏啟林、林孝信胞妹林富美、國產董事張世宗、前國產董事的國賓影城創辦人張明吉22人因罪嫌不足，獲不起訴處分。

起訴指出，國產建材實業2019年10月14日發布重訊，公告孫公司「GREATSMART」處分國產實業（福建）水泥有限公司等訊息，林孝信在2019年9月23日至10月14日止，以平均買價10.72元買進國產股票1050張，擬制性獲利245萬2120元。另林泰宏於2019年9月27日以每股9.2元價格買進5張國產股票，擬制性獲利1萬9300元。

此外，2020年3月間，國產建材實業因有減資計畫，加上新冠疫情爆發，因此召開董事會決議通過擬實施庫藏股買回股票，預定從當年度的3月18日開始買回10萬張，區間價為8至13元。

林孝信以平均價格11.71元，提前進場買股297張，換算後並無犯罪所得，另林建涵在2020年3月16日至17日以平均價格10.42元買進6張，擬制性獲利106元。

檢方調查時，林孝信認罪並繳回犯罪所得，林泰宏、林建涵2人雖未認罪，均繳回犯罪所得，但檢方認定林泰宏、林建涵供述為自白，因此依法向法院請求3人減輕其刑。

檢調是於去年1月兵分24路搜索、訊問林孝信、林建涵共20多人，訊後諭令林孝信300萬元交保，其餘被告分別以10萬至100萬元不等金額交保。

國產建材創立於1954年，現有28座預拌混凝土廠，為台灣預拌混凝土的龍頭企業，除了預拌混凝土、水泥、營造建設及建材外，事業觸角延伸至保全、通訊、傳播、科技等多重領域。