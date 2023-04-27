新竹縣警力不足，縣警局因應公務員服務法第12條修正的新制勤務制度，裁撤尖石五峰等偏鄉派出所，與鄰近主力所聯合服勤，引發在地鄉親抗議與不滿，在縣長楊文科支持增加警力及立委林思銘爭取下，5月1日起將全面恢復21個派出所及勤務站。

縣警局表示，全縣警力編制員額1245人，預算員額為1183人，因竹北、新湖及竹東3個分局轄區人口不斷成長，在公務員服務法第12條修正上路後，新制勤務制度造成警力更加不足，去年底偏鄉裁併的14個派出所暫時做為因應。

縣長楊文科針對全縣警方不足問題，同意增加預算擴編220人，也獲議長張鎮榮率領的議會全力支持。

立委林思銘也奔走協調中央人事行政總處、銓敘部和警政署長黃明昭，要求擴編增補竹縣警力，讓全縣員警編制到1403人，分3年補齊。

警政署先調派保二12名警力給新竹縣，到警勤吃緊的竹北、新湖及竹東3個分局，因民進黨政府計畫將警察做為「第二陸軍」，新竹縣增加警力暫時喊停。

立委林思銘同時大力支持恢復偏鄉派出所，警政署調派30名保五警力日前到位，即時支援竹東15人、橫山10人、新埔5人。

縣警局長林信雄表示，為回應鄉親的期待，在楊文科縣長指示下，5月1日起不僅將全面恢復21個派出所及勤務站，未來將能全面為民眾服務，共同守護新竹縣的治安，在中央與地方通力合作下，才能達成階段性目標。

5月1日將恢復派出所及勤務站有，石光所、秀湖所、橫村所、內灣所、錦山所、寶石所、新樂所、那羅所、宇老所、泰崗所、上坪所、楓橋所、羅山所、花園所、富興所、茅圃所、梅花所、沙坑所、南華所、照門所、大隘勤務站。